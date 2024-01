Ex Milan | Lentini | “Mi rivedo in Leao Su Galliani e Berlusconi…”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Gigi, ex calciatore del, ha parlato in una lunga intervista per Radio Serie A. Ecco le sue parole sue Berlusconi

Lameck Banda segna il gol del pareggio in Lecce-Milan allo stadio 'Via del Mare'. Difesa del Diavolo in bambola sull'azione dei pugliesi (pianetamilan)

Le parole di Gianluigi Lentini , ex calciatore, sul suo ruolo attuale nel mondo del calcio. Tutti i dettagli Gianluigi Lentini , ex calciatore con ... (calcionews24)

Gianluigi Lentini , ex calciatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista sul suo passato al Milan e non solo (pianetamilan)

Milan , che fine ha fatto Gigi Lentini ? In questo Video l'intervista alla Gazzetta dello Sport: il Torino, il Milan e l'incidente in macchina. Ma cosa ... (pianetamilan)

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it gianluigi6 Da talento del calcio italiano a scout per scovare giovani promesse. È il percorso di Gianluigi, oggi 54 anni. È stato l'attaccante del Torino di Emiliano ...Cross, potenza e dribbling: Gigi, straripante e indimenticabile. Anche adesso che i tempi delle polemiche sui soldi neri (per il trasferimento dal Toro alnel '92) e del crash con la ...Allenamento Milan: quando si alleneranno i rossoneri per preparare l’Empoli. Ecco cosa filtra dal report odierno Nella giornata di domani, venerdì 5 gennaio, il Milan tornerà ad allenarsi per preparar ...Lentini : «Mi rivedo in Leao, sul passaggio al Milan vi racconto che…». Le parole dell’ex calciatore rossonero L’ex giocatore del Milan Lentini ha parlato a Radio Serie A della sua carriera e di Leao.