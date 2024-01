Ex-Ilva di Taranto | sindacati | “Nube rossastra dall’acciaieria 2 | fumo pericoloso per ambiente e lavoratori” L’azienda nega | “Non è slopping”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Un fenomeno di ‘‘ (emissioni non convogliate che producono nubi rossastre) si è verificato nella mattina del 3 gennaio nell’area dell’acciaieria 2 dello stabilimento exdi. L’episodio, denunciato con foto e video dagli ambientalisti, è stato confermato anche dai rappresentanti deiper la sicurezza (Rls) di Fim, Fiom e Uilm, che hanno chiesto un incontro urgente alper avere chiarimenti. Ihanno sottolineato “la gravità dell’evento in quanto ha causato la fuoriuscita di un’enorme quantitànocivo sia per ipresenti sull’impianto e sia per l’. Tali eventi devono essere evitati per non avere un impattotivo sulla salute e ...