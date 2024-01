Ex gieffina demolisce Garibaldi | “È morto il padre di Beatrice e limona con uno schiaccianoci”

L'exha rivelato che pur essendo molto affezionata al programma condotto da Signorini , non riesce a seguire la trasmissione come vorrebbe: L'exha anche rivelato di non avere ..."Ho dato io il potere a Vittorio di essere preso in considerazione.a questo ragazzino stupido", ha detto laparlando con Massimiliano Varrese (quest'ultimo, tra l'altro, ha da poco ricevuto ...La notizia è giunta ai concorrenti ma non tutti sembrano aver empatizzato con il lutto che ha colpito la gieffina, come Giuseppe Garibaldi ... E proprio lei ha demolito letteralmente Garibaldi: “Sto ...Francesca Cipriani ha rivelato cosa pensa dell'attuale edizione del GF e di un concorrente in particolare: Massimiliano Varrese, ecco cosa ha dichiarato!