Ex dj muore a dieci giorni dall’ictus dopo due incidenti

Un uomo di 57 anni, cittadino italiano, è morto oggi pomeriggio a Corciano (Perugia), in località Mantignana, in seguito a un Incidente sul lavoro . ... (247.libero)

... cheanni fa erano perduti mentre oggi con i social hanno la possibilità di interagire, ... In realtà nonniente. Bisogna considerare questi mezzi come degli organismi viventi, che si ...... cheanni fa erano perduti mentre oggi con i social hanno la possibilità di interagire, ... In realtà nonniente. Bisogna considerare questi mezzi come degli organismi viventi, che si ...RONCOLA SAN BERNARDO. Giorgio Passera, 60 anni, era stato anche ristoratore. Gli incidenti in scooter a novembre e dicembre."Lo streaming ha creato un duplice movimento: guardare un programma quando lo si desidera e la possibilità di interagire che ha riavvicinato i giovani".