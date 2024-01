Europei di Pallanuoto | il Settebello affonda la Georgia | prima vittoria a 22-5

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Zagabria – Inizia con una splendidal’avventura delaglidiMaschile. Gli Azzurri si sono imposti per 22-5 sullanella gara d’esordio del Torneo e siglano la settima conquista di fila della stagione olimpica. L’Italia firma in totale 111 gol realizzati con 42 punti in 7 partite giocate tra la Sardinia Cup e il Torneo di Malta di fine anno 2023, insieme allo stesso primo impegno continentale. La prossima gara dell’Italia di Coach Campagna si svolgerà sabato 6 gennaio alle 19 con la Grecia. Il racconto della partita, le interviste, il tabellino e il programma degli(federnuoto.it) L’Italia non perde nei regolamentari dal 3 luglio dello scorso anno a Los Angeles, battuta 10-4 dalla Spagna nella finale della Super Final di World Cup. ...

Il commissario tecnico azzurro, Alessandro Campagna , ha parlato dopo l'esordio vittorioso del Settebello agli Europei 2024 di pallanuoto maschile . L' Italia ha battuto senza particolari problemi la Georgia , come dimostra l'eloquente punteggio di 22 - 5. 'L'approccio a questa prima partita è stato buono