Eredità di Agnelli | mistero su alcuni quadri spariti

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Le opere sono reclamati dalla figlia Margherita Tiene ancora banco la questione dell’di Gianni. Ci sono poiletteralmente scomparsi e reclami dalla figlia Margherita. Quest’ultima, come noto, ha anche portato in giudizio i suoi tre figli John, Lapo e Ginevra Elkann. Oggi. 4 gennaio, Corriere della Sera, dà così nuovi aggiornamenti: sarebbero state sentite le governanti della moglie di, Marella Caracciolo. In passato Margheritaaveva accusato Gabriele Martino e Gennaro Martusciello di aver sottratto le opere d’arte e di avere trattenute in un cavea a Chiasso. Le opere di cui si parla sono 13, ci sarebberodi Picasso, Monet e De Chirico solo per farenomi. Dalle perquisizioni, però, non è emerso ...