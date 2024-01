Epifania | come nasce la tradizione della Befana Tutte le iniziative della zona

...dettagli clicca qui Palazzo Reale - appuntamenti natalizi con aperture straordinarie e serali... che potranno essere imbucate per tutto il periodo natalizio, fino all'. Una selezione dei ......occasione dell'l' estrazione del concorso n° 3 di sabato 6 gennaio del Superenalotto è posticipata a lunedì 8 gennaio 2024. Il sito superenalotto.it, autorizzato dai Monopoli di Stato...Meteo - Maltempo invernale in arrivo per il Weekend dell'Epifania, con piogge e possibili temporali anche intensi e nevicate: ecco i dettagli ...Sabato torna la tradizionale Festa dell’Epifania, che vive nella tradizione tra Re Magi e Befana, una festa le cui origini religiose risalgono a duemila ...