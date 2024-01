Enrica Bonaccorti | il racconto doloroso | «Ho perso un figlio | ma è nato il conduttore Magalli»

(Di giovedì 4 gennaio 2024)ha raccontato un momento molto difficile della sua vita nel salottino di Caterina Balivo, a La volta buona. La giornalista che per molti anni è stata il volto della Rai...

«A volte gli amori ritornano ed è ancora più bello»? Il nuovo fidanzato di Serene Grandi è Arnaldo Del Piave , noto per il suo essere playboy. In ... (metropolitanmagazine)

E' una Enrica Bonaccorti visibilmente provata ed emozionata quella che entra in studio a Verissimo , su Canale 5, ospite di Silvia Toffanin insieme ... (liberoquotidiano)

“Dopo l’operazione mi ero lasciata un po’ andare, pensavo di non dover più stare a questo mondo” , rivela turbata Enrica Bonaccorti negli studi di ... (ilfattoquotidiano)

La conduttrice ha ripercorso un avvenimento molto doloroso della sua vita privata e ...Prima di Natale un altro intervento,lo chiama 'ritocchino' e spiega il perché della ...Enrica Bonaccorti ha raccontato un momento molto difficile della sua vita nel salottino di Caterina Balivo, a La volta buona. La giornalista che per molti anni è stata il volto della Rai ha confidato ...Enrica Bonaccorti, ex presentatrice della Rai, è stata recentemente ospite del programma ‘La volta buona’ condotto da Caterina Balivo. In tale occasione, Bonaccorti ha descritto il progresso della sua ...