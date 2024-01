Empoli vs Milan | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I rossoneri vogliono vincere anche in trasferta per rimanere in scia delle prime, mentre i toscani tenteranno l’impresa per allontanarsi dalla zona calda della classifica.Vssi giocherà domenica 7 gennaio 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio CastellaniVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani, che speravano in una salvezza tranquilla come nella scorsa stagione, dovranno invece sudarsela fino alla fine considerato che l’inizio di campionato si è rivelato disastroso. Adesso la squadra di Andreazzoli è penultima con 13 punti, a quattro lunghezze dal quart’ultimo posto. Nelle ultime cinque partite, sono arrivati tre pareggi e 2 sconfitte I rossoneri, che speravano di poter lottare per il titolo, si ...