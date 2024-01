Empoli-Milan | fantacalcio | tutti i consigliati

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ialper il match di domenica tra: chi schierare tra gli uomini di Stefano Pioli?rappresenterà una bella occasione di bonus per i giocatori rossoneri al. Ma chi, tra i ragazzi allenati da Stefano Pioli, farà meglio al Castellani? Proviamo a darvi qualche consiglio sugli elementi da schierare per vincere questa giornata. Si parte come sempre dalla porta e Maignan, a parte rare occasioni, non tradisce: Magic Mike va messo contro i toscani, senza dubbio. View this post on Instagram A post shared by AC(@ac) Procediamo con la difesa. L’ultimo arrivato Gabbia dovrebbe trovare subito la titolarità, ma non è una prima scelta al ...