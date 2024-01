Empoli | Baldanzi dovrebbe giocare dal primo minuto

... visti i trascorsi nello Spezia, aveva già ricoperto nell'quella posizione. Invece sarà ... Potrebbe essere la volta buona invece per rivederedal primo minuto. . . 4 gennaio 2024- Andreazzoli se la gioca con Maldini a supportare Caputo e Cambiaghi. Dalla panchina pronto. Cacace squalificato, c'è Bereszynski. MILAN - E' sempre emergenza infortuni per Pioli, ma ...Sarà emergenza sulla fascia sinistra difensiva dell'Empoli in vista della gara contro il Milan. Pezzella è fermo da due mesi per infortunio, Cacace è sotto squalifica dopo il cartellino giallo di ...Secondo Sky Sport, l’Empoli sarebbe fortemente interessato a riportare in azzurro il trequartista dello Spezia Szymon Zurkowski, già avuto in prestito dalla Fiorentina negli ...