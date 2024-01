Emessi 6 DASPO dalla Questura di Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 4 gennaio 2024) e 3 provvedimenti IstituitiPolizia Anticrimine dellaIl Questore diha adottato 3 provvedimenti, istruitiDivisione Polizia Anticrimine della, di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), per periodi da uno a 2 anni, nei confronti di altrettanti tifosi di età compresa tra i 18 e i 46 anni. In particolare, in occasione dell’incontro di calcio– Milan disputatosi presso lo stadio “Maradona” lo scorso 29 ottobre, due di questi erano stati denunciati per accensione e lancio di artifizi pirotencici in occasione di manifestazioni sportive, mentre il terzo per scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive.Altri due, della durata di due e tre anni, sono stati ...