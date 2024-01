Emanuele Pozzolo incolpa Luca Campana | l' elettricista ferito a Capodanno Ma lui lo smentisce | «Mai toccato la pistola»

Ma politicamente ci perdoni, detto Manny il caso non vale un grammo della nostra attenzione: sai che ci frega delle sue citazioni social nel 2013 su Mussolini, che fosse un No Vax (...Tutti a stracciarsi le vesti per il colpo partito accidentalmente la notte di Capodanno dalla pistola del deputato di Fratelli d'Italiae non una parola per le frasi del magistrato ...di Fracesco Malfetano ROMA Buona la terza. Dopo i rinvii dovuti ad uno stato influenzale prima e a dei fastidiosi otoliti poi, Giorgia Meloni terrà questa mattina la tradizionale ...Il parlamentare di FdI Emanuele Pozzolo è il legittimo proprietario della pistola da cui la notte di Capodanno è partito un colpo che ha ferito (in maniera non grave) il genero di un agente della ...