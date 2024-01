Elon Musk nei guai | accusato di aver licenziato ingiustamente 8 dipendenti

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Bufera in corso per. Il magnate dell’industria tecnologica è stato infattidi8 operai della compagnia aerospaziale SpaceX. Licenziati per una lettera contro commenti sessisti e discriminatori Secondo le prime indiscrezioni a causare il licenziamento degli 8 operai sarebbe stata una lettera inviata ai vertici di SpaceX in cui L'articolo proviene da Il Difforme.

SpaceX, l'azienda di Elon Musk leader nella produzione di razzi e satelliti, è stata accusata da un'agenzia del lavoro statunitense "la National labor relations board (Nlrb)" di aver licenziato illegalmente otto operai. Una delle dipendenti licenziate ha dichiarato che l'azienda ha instaurato una "cultura tossica in cui le molestie sono tollerate, specialmente contro le donne"