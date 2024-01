Elmas | «È difficile | perché l’allenatore ci parla sempre in tedesco»

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Eljifha da poco lasciato il Napoli e adessosi trova a La Manga, in Spagna, dove il Lipsia sta facendo la preparazione per la seconda fase della stagione. Il macedone ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da Sport1, sul suo primo impatto con i sassoni: “Èciin. Voglio impararlo in fretta” ha ammesso l’ex Napoli, che si è trasferito a titolo definitivo per una cifra che si aggira sui 23 milioni.ha firmato col Lipsia un contratto fino al 2028. Poi ha continuato: “È un grande cambiamento per me, ma sono molto felice. Mi piace il progetto e sono felice di potermi unire a questo giovane gruppo”. Il saluto diai tifosi del Napoli Il macedone aveva salutato i ...

L'obiettivo resta Samardzic per sostituire Elmas. Non si esclude un altro colpo, probabilmente dall'estero. A De Laurentiis interessa molto Scalvini, ma da prendere adesso. Piace anche Kiwior (ex Arsenal). L'ex attaccante azzurro ha parlato del mercato del Napoli soffermandosi sul possibile innesto per il centrocampo di mister Mazzarri. L'ex calciatore, ora allenatore, Rosario Rivellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Tifosi Napoletani, programma in onda su Tele A.