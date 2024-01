Elisir per la giovinezza | arriva una nuova scoperta scientifica in questo settore

(Di giovedì 4 gennaio 2024) I ricercatori hanno scoperto un legame tra le acilspermidine – una famiglia di metaboliti – e le sirtuine, enzimi fondamentali nell’invecchiamento e nelle malattie. Recenti studi indicano il ruolo delle sirtuine nelle malattie legate all’età, rendendole così oggetto di studi volti ai fini terapeutici e promettenti per la longevità e la durata della salute. Scopriamo tutto nelle righe a seguire! Ladi acilspermidine legate alle sirtuine nei mammiferi apre nuove strade per comprendere e potenzialmente manipolare questi percorsi. Questa svolta nel campo della biochimica ci avvicina alladel ruolo delle acilspermidine nella durata della vita e nella proliferazione cellulare. Come pubblicato dal Boyce Thompson Institute, Le acilspermidine, metaboliti appena scoperti, rivelano una connessione inaspettata tra sirtuine e metabolismo ...

