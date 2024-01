Elezioni in Sardegna | Soru | Nuova legge e un piano per la scuola

(Di giovedì 4 gennaio 2024) AGI - "Laè la prima infrastruttura che dobbiamo fare, più importante di qualsiasi opera pubblica". L'ha ribadito il candidato alla presidenza della Regione, Renato, in un incontro elettorale a Siniscola (Nuoro) dal titolo 'Dispersione scolastica e politiche attive del lavoro', organizzato dal Partito della Rifondazione comunista, che fa parte della sua 'Coalizione sarda'. "Ci vogliono unaregionale sullae unstraordinario per l'istruzione, che prenda per mano i bambini della prima elementare, impedisca che non si perdano, fornisca le competenze necessarie nel mondo di oggi e li accompagni fino alla laurea", ha rilanciato, secondo il quale l'istruzione "è la massima forma di giustizia sociale, un ...

