Elettricità | penali per recesso contratti | consumatori pronti a dar battaglia

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Adnkronos) – Cambiano le regole per ilanticipato sul mercato dell’e le associazioni deiinsorgono contro le nuove norme lamentando danni alla concorrenza, minacciando una Class Action. A essere finiti nel mirino sono gli oneri scattati dal primo gennaio 2024 che i fornitori possono applicare per clienti domestici e le piccole imprese in caso di richiesta del cliente di chiudere un contratto prima della scadenza naturale. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.