Ecobonus auto per ibrido o elettrico | la guida Varia col reddito e vale anche per il leasing

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il decreto con il nuovopotrebbe entrare in vigore a febbraio. Per chi unisce all’acquisto la rottamazione di una vecchiasi vede aumentare lo sconto

Infatti per Avenger e - Hybrid 1.2,con un prezzo di listino di 26.000 euro, in caso di accesso ai bonus statali, prevedere con la formula del leasing finanziario della durata di tre anni e 30....750 euro per comprare un'elettrica (qui, tutti i dettagli). Ma vediamo insieme tutte le novità ...al 50% per serramenti e caldaie Anche l'continuerà a essere disponibile, offrendo ...Chi comprerà un'auto elettrica nel 2024 avrà un incentivo fino a 13.750 euro se ha un reddito familiare inferiore ai 30.000 euro e rottamerà una macchina tra Euro 0 e Euro 2. Per chi ha un reddito più ...T ra le auto incentivabili che beneficiano dei bonus statali rientra a pieno titolo anche Jeep Avenger, in tutte le sue incarnazioni, sia full electric, che benzina o nella appena presentata versione ...