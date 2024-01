“È colpa di Beatrice” Grande Fratello | è un’ossessione | le accuse di Garibaldi e Varrese

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ancora polemiche al. Nonostantenon sia in casa perché in lutto per la morte del padre,l’hanno citata anche nella giornata di giovedì 4 gennaio e non per cose positive. L’attrice continua ad essere al centro delle discussioni, anche in sua assenza, ma successivamente è intervenuta Monia che non è stata d’accordo con i coinquilini. Non si sa ancora se ritornerà al, maè ugualmente finita nel mirino di. C’è stato un confronto alla presenza di Monia e la Luzzi è stata nuovamente tirata in ballo a sorpresa. E i telespettatori hanno criticato il fatto che stessero ancora parlando della donna, senza che potesse ovviamente ...