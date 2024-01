Dubai Globe Soccer 2023 | Cristiano Ronaldo vince il ‘Maradona Award’ come miglior marcatore

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Grazie ai 54 gol segnati nell’anno solareha vinto ilAward‘, riconoscimento riservato al. Il portoghese, che verrà premiato aiAwards, è riuscito a precedere Kylian Mbappé e Harry Kane (fermi a 52 gol), ma anche Erling Haaland (a quota 50). Per CR7 si tratta del maggior numero di gol segnati in una singola stagione dal 2017, quando ne segnò 53 con il Real Madrid.è inoltre in corsa per i premi di Best Men’s Player, Best Middle East Player e Fans’ Favourite Player: la cerimonia si terrà il 19 gennaio negli Emirati Arabi Uniti. SportFace.

