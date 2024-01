Dramma sulla neve in Finlandia | madre e figlio uccisi da una valanga

È stato denunciato per omicidio stradale l'uomo di 44 anni che la sera di Capodanno ha investito e ucciso un pedone a Cetraro, nel Cosentino. A ... (europa.today)

Wonder : White Bird - la recensione di un dramma sulla gentilezza

Inizialmente previsto in uscita negli Stati Uniti per settembre 2022, Wonder: White Bird è stata una delle prime pellicole vittima dello sciopero ... (metropolitanmagazine)