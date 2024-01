Dopo le esplosioni in Iran | la minaccia ai responsabili Dubbio Usa sull' Isis

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La doppia esplosione che ha ucciso almeno 103 persone invicino alla tomba di Qassem Soleimani assomiglia a un "attacco terroristico" del tipo portato avanti dal gruppo dello Stato Islamico, secondo un alto funzionario statunitense. "Sembra un attacco terroristico, il tipo di cose che l'ha fatto in passato, ed è quello che stiamo ipotizzando in questo momento", ha detto un alto funzionario dell'amministrazione del presidente Joe Biden, parlando con i giornalisti in maniera anonima. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, partirà oggi per il Medio Oriente. Nel suo viaggio è prevista anche una tappa in Israele, mentre gli Stati Uniti proseguono le consultazioni diplomatichea guerra Israele-Hamas. A riportarlo sono i media israeliani. Blinken parte giovedì sera "per fare tappa in diverse capitali, compreso Israele", ...