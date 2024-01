Dopo il pandoro-gate si cerca il capro espiatorio? Voci dalla cerchia di Ferragni

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Chiaraè stata travolta dal, la cui inchiesta è stata poi allargata anche alle uova di Pasqua.un lungo e, a suo modo, rumoroso silenzio, l'influencer è tornata ieri sui social network e, attraverso una storia Instagram, ha diffuso un messaggio tanto per i sostenitori quanto per i detrattori. "Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che mi hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social": così ha esordito l'imprenditrice digitale, per poi proseguire: "Grazie a chi c'è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche ...