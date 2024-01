Dopo il bus Anm | un altro incidente al Corso Malta | ferito un centauro

NOAH The New Year 2024 potrebbe aver causato più di un problema alla AEW. Kota Ibushi , infatti, ha sconfitto quest’oggi Naomichi Marufuji ... (zonawrestling)

Problemi per Kota Ibushi - finito in ospedale dopo il match contro Naomichi Marufuji

The Golden Star, dopo lo show NOAH The New Year 2024, è stato accompagnato in ambulanza per dei Problemi alle caviglie che si sono presentati già ... (aewuniverse)