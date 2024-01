Doc – Nelle tue mani | lo sceneggiatore fa qualche spoiler sulle trame della terza stagione

Leggi su isaechia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Manca pochissimo alladi Doc –tue, che prenderà ufficialmente il via giovedì 11 gennaio su Rai Uno. A dareanticipazione sulla trama dell’amatissima serie tv, che vede come protagonista assoluto Luca Argentero, ci ha pensato loFrancesco Arlanch: La primaparlava del presente a cui Doc ritornava dopo una tragedia. La seconda parlava del futuro che ci aspettava dopo una pandemia mondiale. Laparlerà del passato di Doc, per riscoprire che ogni ricordo è prezioso. E ancora: Poi questaparlerà anche di Intelligenza Artificiale, di libertà di cura, di gender gap, di abuso di farmaci, del valoresanità pubblica, di ...