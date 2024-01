Djokovic e il suo infortunio al polso | “Se si rispetta la logica “djokovigiana” | non c’è motivo di preoccuparsi” l’Equipe

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Novakha perso la sua prima partita in Australia dal 2018. Alla United Cup il serbo è stato sconfitto dall’australiano De Minaur nella partita di singolo maschile per 6-4/6-4 e ha anche rimediato unal. «Più gioco, più mi famale», ha detto al fisioterapista durante il time out medico. Oggiperò diffida del tennista numero uno al mondo e ricorda che già altre volte aveva subito unprima di giocare l’Australian Open: “Se sila”, non c’èdiper il numero 1 del mondo, a dieci giorni dall’inizio degli Australian Open. La fine della sua invincibilità, durata 43 incontri, e la sua ultima sconfitta, il 18 gennaio 2018, agli ottavi ...

Djokovic ha dimostrato ancora una volta di essere una macchina perfetta in campo. In questa settimana però ha fatto vedere anche il suo lato umano. ... (247.libero)

Quella tra Novak Djokovic e Jannik Sinner rischia di diventare la vera rivalità del tennis mondiale nel 2024. Non solo per le gesta sul campo, dove ... (liberoquotidiano)

... alla terza partita giocata in United Cup dal serbo contro Alex De Minaurè sembrato ...Busta fu chiaro nell'individuare proprio nei frequenti cambi di palle da torneo a torneo la causa del...A livello Slam spicca la finale di Wimbledon del 1962 in coppia con ilpartner storico, Nikki Pilic. In quegli anni una delle coppie più forti al mondo, i due insieme vinsero anche l'oro alle ...Novak ha infatti vinto solo 1 dei 34 (2,9%) punti di risposta sulla prima di servizio e questo è avvenuto nell'ultimo game dell'incontro. Si tratta del dato più basso nei 1303 incontri in carriera. Un ...Novak Djokovic è uscito sconfitto nel match di United Cup contro Alex de Minaur in poco più di un’ora e mezza (64 64). Durante la partita, il serbo ha accusato forti problemi al polso, che preoccupa i ...