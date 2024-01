Disordini al carcere di S Maria Capua Vetere | 15 detenuti barricati per 3 ore

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato un permesso negato ad un detenuto per andare a trovare il fratello in fin di vita in ospedale, a provocare forti momenti di tensione aldi Santa(Caserta), dove una quindicina di reclusi si sonoal terzo piano del reparto Volturno per quasi tre ore, danneggiando oggetti e arredi; la protesta è rientrata solo dopo l’arrivo del magistrato di sorveglianza e la conseguente trattativa. La vicenda è accaduta nella tarda mattinata di oggi, quando un detenuto del Volturno ha chiesto un permesso per andare a trovare in ospedale il fratello, in fin di vita dopo un agguato subito la notte di Capodanno nel rione Iacp di Santa. Il magistrato ha chiesto del tempo per valutare ...