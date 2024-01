Disney perde il copyright | Topolino ora è di tutti E già si pensa a un film horror

(Di giovedì 4 gennaio 2024) “Spero soltanto che non ci si dimentichi di una cosa. Che tutto è cominciato da un topo”, disse Walt, fondatore di un impero che oggi fattura quasi 90 miliardi di dollari e spazia dall’animazione ai parchi divertimento. Da qualche giornoè diventato di, perché è scaduto il. Non si tratta però deche conosciamo oggi, con guanti e scarpe tanto gialle quanto sovradimensionate. Ma del ratto che guida una imbarcazione fischiettando in «Steamboat Willie». Va detto che è stato però proprio questo cortometraggio, messo in onda per la prima volta nel 1928, ad aver fatto conoscere Mickey Mouse ia tutto l’Occidente. Negli Stati Uniti la legge sulla proprietà intellettuale consente infatti di proteggere ilper 95 anni, non un minuto di più. Così ...

