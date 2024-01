Diretto da Guillermo Del Toro | un noir ricco di mistero con nel cast anche Cate Blanchett e Rooney Mara

(Di giovedì 4 gennaio 2024)daDel, La fiera delle illusioni va in onda questa sera in prima tv su Rai 3 alle 21.20. Il film, unvenato die intrighi, è ambientato nell’America rurale degli anni Quaranta. Al centro della storia c’è Bradley Cooper, attorniato da unspettacolare che include una sensualissima e crudeleBltt,, Willem Defoe e Toni Collette. ...

A proposito di Pacific Rim 2, Guillermo Del Toro ha spiega to perché non ha diretto il sequel del suo monster movie fantascientifico; in ... (cinemaserietv)

...scritto etutti gli episodi della stagione. L'autrice messicana si era fatta notare per Tigers Are Not Afraid del 2017, vincitore di molti premi e lodato da nomi come Stephen King e...Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, "Allied - Un'ombra nascosta"da Robert ... "Il labirinto del fauno" diDel Toro è in onda alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308). ...Scontro diretto cruciale domenica sera a Cisterna, dove il sestetto di Guillermo Falasca aspetta la visita della Farmitalia Catania, da pochissimi giorni affidata a Giuseppe Bua. La formazione pontina ...Tiberio Timperi gela Guillermo Mariotto in diretta: "Ho provato un sentimento di umana avversione nei tuoi confronti" È stato il giudice di Ballando con ...