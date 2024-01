DIRETTA | Meloni | “Sarà anno molto complesso | preoccupata dall’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato di lavoro VIDEO

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Dopo due rinvii per motivi di salute, oggi è il giorno della conferenza stampa della presidente del Consiglio, Giorgia, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in collaborazione con l'associazione della Stampa Parlamentare. Un incontro che si sarebbe dovuto tenere inizialmente il 21 dicembre, poi rinviato al 28 dicembre per i problemi di salute della premier e infine fissato per il 4 gennaio alle 11. L'articolo: “suldi