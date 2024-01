Diciottesima giornata Basket Eurolega 2023 24 | Bologna irresistibile | trionfo in rimonta sul Bayern Monaco

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Non si ferma la Virtusche, nella/24, si impone anche sulper 85-83. La squadra di Banchi ha costruito il suo successo nei minuti finali ribaltando il risultato che l’ha vista in svantaggio per tutto il match. Super le prove di Cordinier ed Hackett./24: VIRTUS85-83 Tredicesima vittoria per le V nere che blindano il secondo posto alle spalle del Real Madrid. Alla Segafredo Arena partono subito forte i tedeschi con un grande Edwards che inizia a fare il vuoto, prima che Hackett tenga a ...

