“Devo andare in bagno” | Meloni e la pausa in conferenza – Video

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Adnkronos) – "Signori, ioin. Posso?". Dopo 3 ore distampa, la presidente del Consiglio Giorgiachiede un 'break' perin. "Non so come fare, vorrei farcela per altre 3 domande ma… Posso?", dice la premier che si allontana dalla sala per pochi secondi prima di riprendere posto

Tutto pronto al “Maradona” per la sfida fra partenopei e portoghesi, valida per l’ultima giornata del gruppo C di Champions League. Agli uomini di ... (ilgiornale)

Ho fatto le scuole cattoliche. So le preghiere in latino. Ho perfino fatto la prima comunione vestita da meringa. La cresima no, perché a quel punto ... (linkiesta)

Io mi sento bene, quella di centrocampista centrale è una posizione che mi piace eammettere ... Sulla chiamata di Corvino peral Lecce: " È bastata una telefonata. Quando il mio procuratore ...capire se una mia eventuale candidatura personale toglierebbe tempo al mio ruolo da premier. È ... Credo che un meccanismo di responsabilizzazione da Nord a Sud faràmeglio quelli che sono ...(Adnkronos) – “Signori, io devo andare in bagno. Posso”. Dopo 3 ore di conferenza stampa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede un ‘break’ per andare in bagno. “Non so come fare, vorrei f ..."Io penso che qualcuno in questa nazione abbia pensato di poter dare le carte, ma in uno Stato normale non ci sono condizionamenti, l'ho visto accadere e non dico di più. Vedo degli attacchi e pensano ...