“Devo andare in bagno” | Meloni e la pausa in conferenza – Video

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Signori, ioin. Posso?”. Dopo 3 ore distampa, la presidente del Consiglio Giorgiachiede un ‘break’ perin. “Non so come fare, vorrei farcela per altre 3 domande ma… Posso?”, dice la premier che si allontana dalla sala per pochi secondi prima di riprendere posto e rispondere alle ultime domande. L'articolo proviene da Italia Sera.

... quando la premier Giorgia Meloni, in dirittura d'arrivo, dopo aver risposto per oltre tre ore a una quarantina di domande dei cronisti, chiede una sosta: "al bagno, posso", chiede ...'Signori, ioin bagno. Posso'. Dopo 3 ore di conferenza stampa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede un 'break' perin bagno. 'Non so come fare, vorrei farcela per altre 3 domande ...Roma, 4 gen. (askanews) – “Scusate, devo andare in bagno. Faccio volentieri le ultime tre domande, ma devo andare…”. Così la premier Giorgia Meloni ha ‘sospeso’ la tradizionale conferenza stampa di fi ...(Adnkronos) – “Signori, io devo andare in bagno. Posso”. Dopo 3 ore di conferenza stampa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede un ‘break’ per andare in bagno. “Non so come fare, vorrei f ...