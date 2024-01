Deputato pistolero | arriva la decisione della vittima | sono guai

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Dopo essere stato ascoltato in Procura, Luca Campana, ha presentato denuncia nei confronti del deldi Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo. Il 31enne ferito dal colpopistola sparato dal politico vercellese, è stato ascoltato per oltre tre ore dal sostituto procuratore Paola Francesca Ranieri. Il giovane è giunto in tribunale aiutato dalle stampelle e ha subito dichiarato di essere molto irritato delle voci forse fatte circolare da Pozzolo sul fatto che potrebbe essersi ferito da solo raccogliendo la pistola da terra. Una teoria già prontamente smentita al suo avvocato Marco Romanello. Per il resto la ricostruzione di Campana non è mutata quindi a sparare secondo lui è stato Pozzolo. Ancora nonstati effettuati i test dello stub sui rilievi fatti la sera di Capodanno su mani e abiti del ...