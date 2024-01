Deonna Purrazzo is All Elite

Leggi su aewuniverse

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Questa notte a AEW Dynamite su TBS e Triller TV,ha confermato il suo ingaggio come nuova membro del roster femminile della AllWrestling. La lottatrice professionista americana ha risposto alla chiamata dalla sua New Jersey natale dopo il debutto vittorioso di Mariah May. La Virtuosa ha confermato al pubblico di aver firmato con la AEW e ha lanciato un avvertimento a May, dando inizio a un confronto fisico dal quale è uscita a testa alta. La carriera disi estende per un decennio tra le più importanti federazioni degli Stati Uniti. Dopo i suoi primi passi nella Ring of Honor, The Virtuosa ha iniziato cicli nella Total Nonstop Action (IMPACT), WWE e Lucha Libre AAA.ha collezionato numerosi titoli nel corso della sua carriera. La ...