Delitti della banda della Uno bianca | la Procura di Bologna riapre il caso

A quasi trenta anni dagli arresti si apre un nuovo fascicolo di indagine suibandaUno Bianca con l'ipotesi di concorso in omicidio volontario a carico di ignoti . Titolarenuova inchiesta è la procura di Bologna, con il coordinamento del procuratore ......il presunto autorerapina che, nella mattinata odierna, è stato rintracciato nel parco delle Cascine. Nel corso dell'attività, l'indagato, già gravato da precedenti di polizia per...La nuova inchiesta del procuratore Amato e dell’aggiunta Russo mira a far luce sui punti rimasti oscuri per oltre trent’anni. I legami dei Savi con i servizi, la telefonata dimenticata e l’eversione.Dati confortanti grazie anche alla maggiore presenza dei militari dell’Arma sul territorio. Violenza di genere: 96 denunce per maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale.