Delega fiscale e liti tributarie | il decreto attuativo è Ufficiale

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ildelle nuove regole previste dalla(legge n. 111/2023) in tema di contenzioso tributario è approdato nella Gazzettadi ieri, 3 gennaio 2024 ( Dlgs n. 220 /2023 ). Le norme in questione, il cui fine principale è la riduzione dellee dei loro tempi di definizione, entrano in vigore da oggi, 4 ...

ROMA (ITALPRESS) – Il Governo procede spedito nell’attuazione della delega per la riforma fiscale . Dopo i due decreti legislativi approvati in ... (ildenaro)

Il decreto attuativo delle nuove regole previste dalla(legge n. 111/2023) in tema di contenzioso tributario è approdato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 3 gennaio 2024 ( Dlgs n. 220 /2023 ). Le norme in questione, il cui fine principale è ...A riguardo la presidente ha sottolineato le azioni messe in campo nell'ambito della riformae dei decreti attuativi della legge: Giorgia Meloni ha infine posto l'accento su alcuni dei ...L'Agenzia delle Entrate si muove e per dare l'avvio alla modernizzazione della macchina operativa del fisco assumerà circa 4.113 unità ...Nel 2024 Agenzia delle Entrate punta all'innovazione: più di 4000 assunzioni previste per un Fisco moderno e al passo coi tempi.