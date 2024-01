Degrado a due passi dal Reale Belvedere di San Leucio | pronta la denuncia di Napoletano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Caserta. A poche decine di metri daldi San, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, questo è ilche si presenta all’occhio di cittadini e turisti nei pressi della scuola comunale di via Giardini Reali. Un muro crollato da tempo nell’incuria di chi dovrebbe provvedere l suo ripristino e nella colposa disattenzione delle autorità preposte alla sua tutela. Rifiuti di ogni genere sversati in un terreno adiacente. Chiedo un immediato intervento degli organi di controllo e di ogni ufficio comunale competente sulla questione. In mancanza, denuncerò i fatti ad ogni possibile livello superiore, interessando anche i ministri competenti. – Avvocato PasqualeConsigliere Comunale FdI.

