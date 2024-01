Decidiamoci | o le campagne contro la casta | o il lamento perché non abbiamo più una classe dirigente

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ci sarebbero molte cose da dire su questoricorrente intorno alla povera Giorgia Meloni, che sarebbe tanto brava, lei, e chissà che grandi cose potrebbe fare, se solo avesse unaall’altezza, se non fosse circondata da tutti quegli improbabili figuri che ogni giorno finiscono sui giornali con qualche sparata (più spesso in senso figurato, per fortuna, ma di recente, com’è noto, anche in senso stretto). Lo si dice sempre, di tutti: è uno dei tanti alibi dietro cui si nascondono i leader, ma soprattutto i loro corifei più furbi (lo si diceva persino di Benito Mussolini, tanto per fare un esempio a caso). Qualunque cosa vada storta non è mai colpa del capo, ma sempre di quelli che gli stanno intorno. In fondo, è la trasposizione in politica di un vecchio riflesso mammista: il nostro scarrafone è sempre bellissimo e ...