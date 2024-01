Dazn alza ancora i prezzi | i tifosi si rassegnino | l’aumento serve a tenere in piedi il baraccone Serie A

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Anno nuovo,nuovi. Cioè l’ennesimo aumento di: fino a 4 euro in più al mese e 90 l’anno per guardare le partite dellaA. Dal 2021 – l’anno di lancio della rivoluzione del calcio in streaming astracciati, quando un abbonamento con la multivisione veniva praticamente regalato a 20 euro al mese se non di meno – le tariffesono quasi triplicate, prima con il blocco della doppia utenza, poi semplicemente con l’innmento dei. Mentre l’offerta è sempre la stessa. La notizia ha già fatto il giro del web, scatenando la protesta deiha pubblicato la nuova “trasparenza tariffaria” (così si chiama adesso) per il 2024, che non è altro che il solito aumento mascherato. Salgono i ...

Piano vincolo annuale rata mensile 2023 vincolo annuale rata mensile 2024 aumentoStart 9,99 /mese (120 /anno) 11.99 /mese (144 /anno) 20%Standard 30,99 /mese (372 /anno) 34,99 /mese (420 ...)
'È con estrema delusione che apprendiamo dell'aumento dei prezzi degli abbonamenti da parte di DAZN. In un momento in cui la situazione economica rende difficile per molte famiglie far fronte ad ulter ...