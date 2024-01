Daniela Santanchè | shopping low cost per i regali | le foto nel negozio tutto a 20 euro

(Di giovedì 4 gennaio 2024)Santanché è stata paparazzata dal settimanale Chi mentre facevadurante una pausa pranzo. La ministra del turismo prima è entrata prima in un outlet 'grandi firme' e poi nela 20'. Lì ha scritto il magazine ha comprato "un paio di scarpe da uomo. Lei che ama...

Daniela Santanchè non è più la coordinatrice di Fratelli d’Italia in Lombardia. E’ stata la ministra ad annunciarlo con una nota facendo riferimento ... (ilfattoquotidiano)

Daniela Santanchè lascia il ruolo di coordinatrice di Fratelli d'Italia in Lombardia . La ministra del turismo ha annunciato di aver rimesso ... (ilgiornaleditalia)

Daniela Santanchè lascia il ruolo di coordinatrice di Fratelli d'Italia in Lombardia . La ministra del turismo ha annunciato di aver rimesso ... (ilgiornaleditalia)

Cervinia cambia nome, anzi no, era uno scherzo. Nel Paese delle quotidiane polemiche, è diventato un caso il cambio di toponomastica della frazione ... (today)

Gli "affari" della ministra del turismoSantanché Falso in bilancio, bancarotta, stipendi non pagati, idem per alcune forniture, mancanza di trasparenza. Sono alcune delle accuse mosse alla ...Così il ministro del Turismosu X.