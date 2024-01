Damascelli perplesso | «Zielinski all’Inter per chi? No Mkhitaryan!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 gennaio 2024)sull’eventuale posizione di. Il polacco, in estate, potrebbe arrivare in nerazzurro a parametro zero. E cita Mkhitaryan? Su Radio Radio Mattino Sport e News, Tonysull’eventuale posto di Piotr: «al posto di? Mkhitaryan come si può togliere? Per i calciatori di oggi è più facile che un giocatore maturo conservi la propria maturità, che un giovane si confermi. Guardate de Jong del Barcellona, che si è fermato nella sua crescita». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...