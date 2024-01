Dalla Turchia | Inter e Real Madrid su Icardi | la decisione del Galatasaray

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Come riportatotestata turca Fotomac, ilal momento non ha aperto alla possibilità di lasciar partire Mauro...

Nuovo scandalo in Turchia . E pensare che il campionato era appena ripreso dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, con il Presidente dell’Ankaragucu, ... (calcioweb.eu)

Mauro Icardi al Real Madrid è l'idea di mercato che si fa sempre più Real tà. Dalla Turchia confermano: c'è l'accordo per il prestito (itasportpress)

La Commissione per gli Affari esteri del parlamento turco ha approvato il protocollo di Adesione del Paese scandinavo, dopo 19 mesi dalla sua ... (ilgiornale)

Rade Krunic, centrocampista del Milan , è seguito da tempo dal Fenerbahce, ma occhio ad una possibile alternativa per il club turco (pianetamilan)

... che è finita dopo un tempo supplementare forzato da una tripla a 0.5 secondifine di Serge ... Emin Mogulkoc (), Tomislav Hordov (Croazia), Carlos Cortes (Spagna) Diretta TV su Sky Sport ...I fascicoli presentati dae Sud Africa contengono documentazione relativa bombardamenti di ...Internazionale dichiari 'urgentemente la violazione da parte di Israele di obblighi derivanti...Furkan Karabay, redattore del sito indipendente di notizie Gerçek Gündem (The Real Agenda), dal 28 dicembre è stato arrestato semplicemente per aver fatto il suo mestiere di cronista. Preso in custodi ...Secondo quanto riporta il giornale Fanatik, il Galatasaray ha messo nel mirino il terzino della Roma Zeki Çelik.