Dalla Juve al Napoli | De Laurentiis stuzzicato dall’occasione bianconera

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ilè una delle squadre più attive sul mercato: la compagine partenopea ha l’obiettivo di porre rimedio a una classifica complicata e riflette su una possibile occasione propriantus dell’ex Cristiano Giuntoli. Il mercato di riparazione di gennaio è cominciato da poche ore, ma sono diverse le compagini che hanno messo a segno i primi colpi. Tra di esse, ilsembra essere una delle squadre più scatenate in queste ore: gli azzurri hanno infatti messo a segno il colpo Pasquale Mazzocchi, ma è a cerca anche di un centrocampista e di un difensore, almeno stando a quanto preannunciato dallo stesso Aurelio Denelle scorse settimane in merito alle possibili operazioni del club partenopeo in questo mercato di gennaio. E proprio a proposito del difensore centrale che i nomi sono ...

Piotr Zielinski non ha trovato l’accordo per il rinnovo con il Napoli, di conseguenza andrà via quest’estate a parametro zero. Il giornalista Marco ... (ilnapolista)

... è una corsa a tappe in cui si gioca sempre contro squadre diverse, non solo contro la. Sta lì ... Ha il tempo e il talentoparte sua: sarà una colonna dell'Inter del futuro '. PLAYLIST VIDEO...anche per rispondere alle insidie provenientiPremier League, dove c'è in particolare sempre il Manchester United a tentare Rabiot. Oltre alla qualificazione in Champions League e una...Lotta Scudetto – Henrikh Mkhitaryan non le manda a dire alla Juventus in merito alla lotta per il titolo della Serie A: “Vogliono metterci pressione!” Fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2026, Henrikh ...Come riportato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, su Filippo Terracciano ci sarebbe stato un inserimento anche da parte della Juventus. La richiesta del Verona al ...