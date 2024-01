Dal Capodanno col botto ai Verdini Oggi Meloni risponde Forse

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’aver rinviato la conferenza stampa di fine anno – dal 21 al 28 dicembre prima e dal 28 dicembre adopo – non ha decisamente portato fortuna alla premier. In questi giorni è successo si può dire di tutto e questo renderà l’appuntamento con i cronisti un campo minato per Giorgia. Il 28 pomeriggio è arrivata la notizia dei domiciliari ajr nell’ambito dell’indagine sugli appalti dell’Anas. Poi la notte di San Silvestro ha portato in dono il caso Pozzolo. E il 2 gennaio sul tavolo del governo sono arrivati i rilievi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle norme sugli ambulanti contenute nel Ddl concorrenza che fanno il paio con quelle sui balneari. Aver rinviato la conferenza stampa non ha portato fortuna alla premier. I guai delle destre da fine dicembre sono già aumentati La ...