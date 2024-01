Dakar 2024 | l’attesa è finita | Al-Attiyah e Benavides difendono il titolo di auto e moto

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Venerdì 5 gennaioè alle porte. Il countdown è finito per la 46esima edizione del Rallyin programma in Arabia Saudita, per la quinta volta nella sua storia, fino al 19 gennaio. Sono otto le categorie previste (, Quad,, Challenger, SSV, Camion, M1000 e Classic) e nella città di Al-‘Ula è fissata la partenza di un percorso che misura 7.900 km, per un totale di 12 tappe. Gli oltre 1.000 partecipanti attraverseranno Riyadh, il deserto dell’Empty Quarter, Rub’ al Khali e Wadi Rum. L’edizionedel Rallyprevede il prologo di 28km in programma venerdì 5 gennaio e la 12^ e ultima tappa il 19 gennaio. Si parte con il prologo di 28km, seguito da tre prove speciali di oltre 400 km e con un aumento progressivo delle difficoltà, fino alla novità di questa edizione, ...

Siamo ormai pronti per il via ufficiale della Dakar 2024 che che scatterà il 6 gennaio e si concluderà il 19, sempre in territorio saudita. Dodici ... (oasport)

Laè ai blocchi di partenza, con il prologo del 5 gennaio che aprirà i giochi di un'edizione mai tanto aperta nella corsa alla vittoria. Toyota si presenta con un Hilux rinnovato a fondo ma "...è un poco più vicina. Ci sarà da soffrire ancora sino al 14 gennaio. Ma ogni giorno che passa e che si passa un traguardo, s'aggiunge un gradino in più sulla scala che porta in Senegal. Quel ...Viaggiare fino al Rally Dakar potrebbe essere tanto semplice come andare all’aeroporto più vicino, salire su un aereo e atterrare in Arabia Saudita. Ma dietro tutto ciò c’è molto di più. I giornalisti ...Mancano solo poche ore al via della 46ª edizione edizione della Dakar, la terza affrontata da Rebecca Busi, pronta per tornare al via della celebre maratona da professionista. Unica pilota donna ...