Crosetto | lo sfogo contro i followers su Instagram | “Cosa faccio nel tempo libero sono fatti miei”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il ministroi suoi: suva di scena un siparietto che vede protagonista il cofondatore di Fratelli D’Italia alle prese con dei commenti sopra le righe che hanno fatto il giro del web., il post sue le risposte deiA scatenare la polemica, social l’ultimo post nel quale il politico aveva pubblicato i risultati di una partita a burraco: “I giorni di riposo servono anche a rilassarsi con gli amici, giocando a Burraco. E non c’è miglior soddisfazione di vincere anche quando ti “rubano” 100 punti nel conteggio e te ne accorgi dopo..grazie Caio” . In men che non si dica i follower del ministro della difesa hanno commentato il contenuto: “Con tutti i problemi che abbiamo”….Alstesso ...