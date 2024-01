Crosetto e gli insulti su Instagram agli utenti sotto a un post sul burraco

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Spesso ci si rende conto che alcune persone non sono pronte alla sfida dei social, tipicamente caratterizzati dache colgono l’occasione per dare sfogo alle loro frustrazioni, solitamente a discapito dello sfortunato di turno. Martedì sera è stato il turno del ministro della Difesa Guido, che a seguito della pubblicazione di una foto L'articolo proviene da Il Difforme.

Apparso in videocollegamento per augurare buone feste ai militari all'estero, il ministro della Difesa ha espresso gratitudine e rispetto. Un regalo ... (ilgiornale)

Il ministro della difesa Guido Crosetto fa tappa a Caivano . Stamattina, il rappresentante dell’esecutivo di Meloni è in città per una serie di ... (teleclubitalia)

(Adnkronos) – Parte da nave Marceglia , in Polonia , la visita del Ministro della Difesa Guido Crosetto per il saluto ai militari italiani impegnati ... (giornaledellumbria)

Il deputato di Azione Enrico Costa è intervenuto su “il Foglio” per difende re, in 10 punti, la norma-bavaglio per i cronisti che porta il suo nome. ... (ilfattoquotidiano)

La partita di burracoha postato una foto su Instagram con questa scritta: 'I giorni di riposo servono anche a rilassarsi conamici, giocando a Burraco. E non c'è miglior soddisfazione ...Uno ha scritto: "Ma fai sul serio Mamma mia senza parole", eha risposto: "Ma vada a quel paese, cretino". Il ministro ha poi eliminato questi commenti con insulti e parolacce, di cui ...Arriva un momento in cui anche per uno come Guido Crosetto la pazienza finisce e l’aplomb istituzionale vada a farsi benedire. È successo su Instagram, dove il ministro della Difesa si era permesso di ...La fregata Fasan è entrata nel Mar Rosso e ora sta operando nel Golfo di Aden, a sud delle coste dello Yemen, faccia a faccia con i ribelli Houthi, armati dall'Iran, che da ...