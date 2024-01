Criscitiello sicuro | «Antonio Conte andrà al Milan»

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’allenatore ex Juveè vicino alla panchina del? Ecco le parole di Michelesulla questione Il direttore di Sportitalia Michelesi è espresso su quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del: mettendoin pole position per sostituire Pioli. PAROLE – «Ildeve chiudere un ciclo, che è stato bellissimo. Pioli ha vinto uno Scudetto, ti ha fatto una semifinale di Champions League, ha raggiunto degli obiettivi. Era un traghettatore, si è dimostrato un vincente. Applausi a Stefano Pioli. I cicli nel calcio finiscono, soprattutto per gli allenatori. Pioli ha dato il 200%. De Zerbi? Troppo tardi. Thiago Motta mi lascia qualche dubbio. Vuole tornare a ...

